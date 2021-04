Mascherine sequestrate: OPI Taranto chiede di accertare nesso causale tra contagio e utilizzo DPI non idoneo (Di mercoledì 14 aprile 2021) È un momento drammatico quello che stiamo vivendo in queste settimane: Ospedali al collasso, picco dei contagi, anche se con una lieve flessione negli ultimi giorni, inchiesta della Procura della Repubblica di Gorizia sui Dispositivi di Protezione individuale. La Procura della Repubblica di Gorizia con una maxi inchiesta nazionale, che ha avuto anche riverberi nella nostra Regione e Provincia, ha disposto il sequestro di numerosi Dispositivi di protezione individuale in dotazione al personale sanitario. Da quanto si è potuto apprendere dai primi test effettuati, queste Mascherine di provenienza cinese, sembrerebbero consentire il passaggio di oltre 30% delle particelle, esponendo con tutta evidenza i Professionisti infermieri a gravi rischi per la salute. Intuibili le conseguenze per le persone assistite e nella gestione dell’epidemia. Come OPI ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 14 aprile 2021) È un momento drammatico quello che stiamo vivendo in queste settimane: Ospedali al collasso, picco dei contagi, anche se con una lieve flessione negli ultimi giorni, inchiesta della Procura della Repubblica di Gorizia sui Dispositivi di Protezione individuale. La Procura della Repubblica di Gorizia con una maxi inchiesta nazionale, che ha avuto anche riverberi nella nostra Regione e Provincia, ha disposto il sequestro di numerosi Dispositivi di protezione individuale in dotazione al personale sanitario. Da quanto si è potuto apprendere dai primi test effettuati, questedi provenienza cinese, sembrerebbero consentire il passaggio di oltre 30% delle particelle, esponendo con tutta evidenza i Professionisti infermieri a gravi rischi per la salute. Intuibili le conseguenze per le persone assistite e nella gestione dell’epidemia. Come OPI ...

Advertising

elenaricci1491 : Mascherine sequestrate: OPI Taranto chiede di accertare nesso causale tra contagio e utilizzo DPI non idoneo… - TarantiniTime : Mascherine sequestrate: OPI Taranto chiede di accertare nesso causale tra contagio e utilizzo DPI non idoneo… - GiancaGuarin : 190milioni di mascherine cinesi-arcuriane sequestrate. Mi ricordo ad inizio pandemia la Finanza tutta orgogliosa al… - RenzoCianchetti : RT @rej_panta: gli operatori sanitari hanno lavorato in seconda e terza ondata con mascherine inidonee e non solo loro. Sono 250 milioni le… - VGP_ITALY : #evotech con il sistema #VGP -