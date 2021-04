Martina Colombari | “Io e Billy Costacurta dallo psicologo per le liti con nostro figlio”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Essere genitori durante la pandemia non è facile, lo sa anche una “mamma vip” comeche in un’emozionante intervista al Messaggero ha raccontato tutte le difficoltà di questo difficile anno alle prese con il Covid insieme a unadolescente. Lei e il maritosono mamma e papà di Achille, 16 anni. La convivenza quotidiana e la difficoltà ad adattarsi alla didattica a distanza hanno portato inevitabilmente ad alcuni scontri con il ragazzo e la ex Miss Italia ammette che lei e il marito hanno chiesto supporto a uno: “Noi ci siamo fatti aiutare. Chiedere un aiuto esterno da un esperto o uno, nei momenti di difficoltà, non è qualcosa di cui ci si debba vergognare. Anzi”. Le difficoltà degli adolescenti ai tempi del ...

Martina Colombari ha confessato di essersi rivolta a uno psicologo per il figlio. La moglie dell'ex giocatore Billy Costacurta ha spiegato che nel periodo del lockdown gli scontri tra loro e il figlio