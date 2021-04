Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Oltre duemila colleghihanno già sottoscritto una petizione-al Presidente del Consiglio,, per chiedere maggior considerazione dellanella sua dimensione, oltre che squisitamente sanitaria,ca e. Non si tratta di una battaglia corporativa ma di buon senso e finalizzata a garantire il bene comune in un momento storico ove lo sforzo estremo perla sicurezza sanitaria non può prescindere da una visione completa del concetto die di Benessere. È sotto gli occhi di tutti come l'impatto della pandemia stia mostrando oggi i propri risvoltici e sociali e chiedere di conoscere e considerare glinella ...