Marineo | Tar blocca aumento Tari da 200mila euro

Leggi su ilmattinodisicilia

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Comune diaveva previsto undellaper l’anno precedente di oltrema grazie ad un ricorso al Tar ha dovuto fare dietrofront. Il Tribunale amministrativo regionale ha pubblicato in questi giorni la sentenza che decide sulla questione. Il ricorso è stato dichiarato non procedibile in quanto il gruppo di il Mattino di Sicilia - Sicilia notizie.