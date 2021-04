Maresciallo della Gdf morto in casa con la compagna: ipotesi omicidio - suicidio. Trovato dalla tenente: 'Non rispondeva al telefono' (Di mercoledì 14 aprile 2021) Orrore a Roma dove un Maresciallo della Guardia di Finanza è stato Trovato morto in casa insieme alla sua compagna . Secondo quanto ha appreso l'ANSA da fonti investigative, la prima ipotesi è quella ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Orrore a Roma dove unGuardia di Finanza è statoininsieme alla sua. Secondo quanto ha appreso l'ANSA da fonti investigative, la primaè quella ...

