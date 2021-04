Marco Materazzi punzecchia: “la lotta Champions? Vedo male la Juventus” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Marco Materazzi continua a pungere la Juventus. La stagione dei bianconeri non è stato entusiasmante, l’obiettivo è quello di ottenere la qualificazione in Champions League, mentre in Europa è stata eliminata agli ottavi di finale da una squadra nettamente inferiore come il Porto. L’Inter si prepara a vincere lo scudetto, il campionato della squadra di Antonio Conte è stato veramente entusiasmante. Nel frattempo Marco Materazzi continua a confermare l’odio nei confronti della Juventus e intervistato da ‘Il Mattino’ ha punzecchiato di nuovo i bianconeri: “Chi va in Champions? Vedo male la Juventus. Qualche settimana fa avrei detto che il Milan avrebbe perso punti, ma invece sta tenendo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 14 aprile 2021)continua a pungere la. La stagione dei bianconeri non è stato entusiasmante, l’obiettivo è quello di ottenere la qualificazione inLeague, mentre in Europa è stata eliminata agli ottavi di finale da una squadra nettamente inferiore come il Porto. L’Inter si prepara a vincere lo scudetto, il campionato della squadra di Antonio Conte è stato veramente entusiasmante. Nel frattempocontinua a confermare l’odio nei confronti dellae intervistato da ‘Il Mattino’ hato di nuovo i bianconeri: “Chi va inla. Qualche settimana fa avrei detto che il Milan avrebbe perso punti, ma invece sta tenendo ...

