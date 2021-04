Marco Bollesan e la memoria del rugby

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Per spiegare lo spirito delnon celebrava mete, non beatificava placcaggi, non osannava touche nell’alto dei cieli, ma raccontava – amava raccontare – questa storia. Il giorno dell’esordio in Nazionale, a 21 anni, contro la Francia, a Grenoble, il 14 aprile 1963,ebbe un incontro ravvicinato del primo tipo – faccia a faccia – con il più rude e il più cattivo degli avversari. Si chiamava Michel Crauste, era soprannominato “le Mongol” per gli occhi a mandorla e i baffi spioventi, ma anche “Attila” per ovvi motivi bellici, e giocava nello stesso ruolo, terza ala. In una rimessa laterale Crauste usò le maniere forti, le uniche che conosceva o che comunque praticava. Era un modo per intimidire, nel suo caso terrorizzare, imporre la gerarchia dovuta all’anzianità e alla cattiveria. Il colpo ...