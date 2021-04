Manchester United-Granada, Solskjaer: “Daranno tutto, dobbiamo farci trovare pronti” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United, è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Granada. All’andata, in Spagna, terminò 0-2 per i Red Devils, ma Solskjaer non si fida: “Sappiamo che il Granada verrà qui per dare tutto ciò che ha, quindi dovremo cercare di dominare la partita e tenere la palla in avanti. Li abbiamo visti contro il Barcellona e il Real Madrid e sappiamo che possono essere pericolosi. Se vengono a pressarci, dobbiamo farci trovare pronti. È tutto in palio“, conclude il tecnico norvegese. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ole Gunnar, tecnico del, è intervenuto nella consueta conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il. All’andata, in Spagna, terminò 0-2 per i Red Devils, manon si fida: “Sappiamo che ilverrà qui per dareciò che ha, quindi dovremo cercare di dominare la partita e tenere la palla in avanti. Li abbiamo visti contro il Barcellona e il Real Madrid e sappiamo che possono essere pericolosi. Se vengono a pressarci,. Èin palio“, conclude il tecnico norvegese. SportFace.

