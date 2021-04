Manchester City, Guardiola: “Questa competizione giudica la stagione, questo sport appartiene ai calciatori” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le parole di Pep Guardiola ai microfoni di Sky sport nel post Borussia Dortmund-Manchester City:"Aspettavo la semifinale da tanto. Questa competizione giudica tutto l'andamento dell'anno, anche se è un po' ingiusto. se non fossimo passati sarebbe stato un fallimento. Fino ad oggi siamo stati brillantissimi. È un sollievo stare in semifinale per la prima volta, Questa squadra ha fatto un passo in avanti gigantesco negli ultimi 10 anni ma non abbiamo storia in Europa ed è un sollievo essere in semifinale per la prima volta. Tra 3 giorni abbiamo la finale di Fa Cup contro il Chelsea ma ora ci godiamo il passaggio. Nell'abbraccio c'eravamo tutti, abbiamo sofferto all'inizio perché non riuscivamo a pressare e loro hanno tanta qualità. Poi abbiamo cambiato ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 aprile 2021) Le parole di Pepai microfoni di Skynel post Borussia Dortmund-:"Aspettavo la semifinale da tanto.tutto l'andamento dell'anno, anche se è un po' ingiusto. se non fossimo passati sarebbe stato un fallimento. Fino ad oggi siamo stati brillantissimi. È un sollievo stare in semifinale per la prima volta,squadra ha fatto un passo in avanti gigantesco negli ultimi 10 anni ma non abbiamo storia in Europa ed è un sollievo essere in semifinale per la prima volta. Tra 3 giorni abbiamo la finale di Fa Cup contro il Chelsea ma ora ci godiamo il passaggio. Nell'abbraccio c'eravamo tutti, abbiamo sofferto all'inizio perché non riuscivamo a pressare e loro hanno tanta qualità. Poi abbiamo cambiato ...

