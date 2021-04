Manchester City, Cancelo: «Ho lasciato la Juventus per un motivo» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Joao Cancelo racconta il suo addio alla Juventus: ecco le dichiarazioni del portoghese sulla scelta del Manchester City Joao Cancelo, intervistato dalla tv ufficiale del Manchester City, ha parlato del suo approdo in Premier League dopo l’esperienza alla Juventus. «Mi piace il modo in cui Pep vede il calcio e il modo in cui gioca la nostra squadra. Il nostro manager è tatticamente incredibile. Pensa ad ogni momento della partita in modo meticoloso e questo ci aiuta enormemente. Sono al City anche grazie a lui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Joaoracconta il suo addio alla: ecco le dichiarazioni del portoghese sulla scelta delJoao, intervistato dalla tv ufficiale del, ha parlato del suo approdo in Premier League dopo l’esperienza alla. «Mi piace il modo in cui Pep vede il calcio e il modo in cui gioca la nostra squadra. Il nostro manager è tatticamente incredibile. Pensa ad ogni momento della partita in modo meticoloso e questo ci aiuta enormemente. Sono alanche grazie a lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Manchester City Barcellona - Eric Garcia: c'è un problema Quest'ultimo, pur di andare al Barca, aveva rifiutato il rinnovo dal Manchester City e le avances di altri club, ma ora, secondo Mundo Deportivo , vuole che i blaugrana mantengano la parola data .

Borussia - City live 1 - 1: pareggia Mahrez su rigore. Inglesi momentaneamente qualificati ad_dyn Primo tempo Pre - partita Dopo il 2 - 1 dell'andata in Inghilterra, al Signal Iduna Park di Dortmund il Borussia affronterà il Manchester City di Pep Guardiola nel ritorno dei quarti di finale ...

Psg-Manchester City in tv: data, orario e streaming semifinale Champions League 2020/2021 Data, orario e come vedere in tv e streaming Psg-Manchester City, semifinale andata e ritorno di Champions League 2020/2021: tutto quel che c'è da sapere ...

Borussia Dortmund-Manchester City, Foden in gol dalla distanza: male Hitz (VIDEO) Ci pensa il solito Phil Foden a risolvere problemi al Manchester City nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. Sul risultato in bilico di 1-1 (ma con una gara perfettamente in controllo), ...

