Malika | il fratello l’accusa | “Non ha detto tutta la verità | lo sta facendo per soldi”

Roma, 14 apr — Un altro colpo di scena nella tormentata vicenda che vede come protagonista la 22enne Malika Chalhy, ripudiata dalla famiglia di fede islamica e cacciata di casa dopo aver comunicato ai genitori di essere lesbica. Strumentalizzata a tempo di record dai sostenitori della legge Zan contro l'omotransfobia, la situazione della giovane — che ora si è trovata un posto dove vivere in un monolocale nello stesso Comune dei genitori — volge decisamente al meglio con ben 82mila euro raccolti in pochi giorni attraverso una campagna di donazioni su GoFund.Me. E proprio su questa somma ha qualcosa da ridire Samir Chalhy, fratello di Malika, colui che apostrofò inizialmente la sorella come «una tumorata lesbica» dopo aver appreso delle sue inclinazioni sessuali.

