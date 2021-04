Malika, il fratello: “I nostri genitori le hanno tolto la residenza e hanno fatto domanda per disconoscerla” (Di mercoledì 14 aprile 2021) “I miei genitori le hanno tolto la residenza e hanno fatto domanda per disconoscerla. Io non prendo le parti di una persona che fa schifo“. Queste sono le sprezzanti parole di Samir, fratello di Malika Chalhy, la 22enne di Castelfiorentino cacciata di casa perché lesbica. Come ha raccontato per la prima volta nel servizio di Maria Elena Gottarelli su Fanpage, Malika è stata cacciata di casa dei genitori perché, in una lettera, aveva confessato di amare una donna. La madre, il padre e il fratello, da quel momento, hanno iniziato a minacciarla di morte e a riempirla di insulti violenti. Ma non è finita ... Leggi su tpi (Di mercoledì 14 aprile 2021) “I mieilelaper. Io non prendo le parti di una persona che fa schifo“. Queste sono le sprezzanti parole di Samir,diChalhy, la 22enne di Castelfiorentino cacciata di casa perché lesbica. Come ha raccontato per la prima volta nel servizio di Maria Elena Gottarelli su Fanpage,è stata cacciata di casa deiperché, in una lettera, aveva confessato di amare una donna. La madre, il padre e il, da quel momento,iniziato a minacciarla di morte e a riempirla di insulti violenti. Ma non è finita ...

Advertising

lore_viga : Che storia assurda. - MariMario1 : RT @IlPrimatoN: 'E' stata lei ad andarsene, le ho proposto di stare da me ma ha rifiutato. le interessano solo i soldi delle donazioni' #Ma… - slavefortimmy : mio fratello (che va in seconda media), come compito per la scuola doveva fare una presentazione su un qualcosa suc… - EleEsse77 : RT @realUmbertoLM: #Malika Ragazza lesbica cacciata di casa dalla famiglia musulmana. Serve una legge Zan? No. Serve solo che cominciamo a… - infoitcultura : I messaggi del fratello di Malika: 'Ha venduto i nostri genitori per 30mila euro' -