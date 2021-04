Malika Chalhy | Giulia Salemi commenta la sua storia | “Sono pietrificata” – VIDEO

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ladi, giovane 22enne toscana cacciata dalla famiglia perché lesbica, ha fatto molto rumore (e dolore). Una vicenda terribile, quella che vede protagonista la ragazza, la cui unica “colpa” sarebbe quella di amare una donna. Da un giorno all’altro, dopo aver confessato in una lettera il suo amore per una ragazza, la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Sul caso diripudiata dai genitori perché lesbica ha rotto il silenzio anche l'influencer italo - persiana che si è detta ...La sua storia inizia con una denuncia fatta nei confronti dei genitori , lo scorso 19 gennaio., 22enne di Firenze, è stata cacciata di casa dai suoi genitori dopo aver fatto coming out . Aveva scritto una lettera per raccontare il suo amore, ma i genitori non l'hanno preso bene, ...Malika Chalhy, Giulia Salemi commenta la sua storia: "Sono pietrificata", il sostegno dell'ex gieffina alla giovane, video.Va in onda un nuovo appuntamento, oggi mercoledì 14 aprile , del Maurizio Costanzo show. Su Canale 5 , in seconda serata, viene raccontata ...