Maitland Ward | l’ex attrice Disney oggi star di PornHub e XVideos torna sui set di Hollywood

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Nel 2019 è stata tra le più premiate attrici del porno. Ora per, exdic’è un ruolo non hard che l’aspetta. In una nuova sitcom americana, ‘The Big Time’. Qui interpreterà una… pornoha conosciuto il successo nel 1994 grazie a “The Bold” e poi nello spettacolo per adolescenti “Boy Meets World” alla fine degli anni ’90. Poi il passaggio al porno. Tra le più ricercate in siti hard come PonrHub enon sta più nella pelle per la nuova avventura, come ha spiegato in un’intervista su ‘The Sun’. “Il sesso mi ha restituito la mia carriera”, cosi ha commentato il suo ritorno sui set di. L'articolo proviene da Nuova Società.