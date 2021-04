Maietta | «Gasperini tifoso della Juventus È pronto»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Domenico, ex giocatoreJuve Primavera allenato da, ha parlato del tecnico dell’Atalanta Domenica la Juve scenderà in campo al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, in una sfida di Serie A dal forte sapore europeo. In palio, infatti, 3 punti che potranno essere fondamentali in ottica corsa Champions. I bianconeri si troveranno di fronte Gian Piero, che conosce bene la, avendone indossato la maglia da giocatore ma soprattutto da allenatore. Il tecnico di Grugliasco ha infatti guidato le giovanili bianconere – fino alla Primavera – dal 1994 al 2003. Tra i tanti giovani talenti allenati dal Gasp a Torino anche Domenico, che in Serie A ha giocato a lungo con le maglie di Verona, Bologna e Empoli. L’ex difensore, che attualmente riveste il ...