«Magic Mike» ispira una scuola per imparare il sex appeal del linguaggio del corpo (Di mercoledì 14 aprile 2021) Hai presente Magic Mike, il film su un gruppo di stripper di Steven Soderbergh? Se finora l’hai ignorato perché pensi che vedere i balli e gli spogliarelli di Channing Tatum, Matthew McConaughey, Joe Manganiello, Matt Bomer e Alex Pettyfer non facesse per te, è ora di recuperare il film del 2012 (e anche il suo sequel XXL). Nella pellicola, tra l’altro ispirata alla biografica di Channing Tatum, c’è altro oltre a pettorali scolpiti e fusti in perizoma. Il leader del gruppo, interpretato a Matthew McConaughey, insegna infatti ai suoi ragazzi come diventare più sicuri di sé, sexy…. E ritrovare «la magia». Sì, perché l’arte della seduzione passa anche da quanta fiducia hai in te stesso e così come il cinema può fornirti spunti per migliorare la tua arte seduttiva, ora puoi pensare di seguire un programma ad hoc. HBO Max ha ideato un nuovo ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 aprile 2021) Hai presente, il film su un gruppo di stripper di Steven Soderbergh? Se finora l’hai ignorato perché pensi che vedere i balli e gli spogliarelli di Channing Tatum, Matthew McConaughey, Joe Manganiello, Matt Bomer e Alex Pettyfer non facesse per te, è ora di recuperare il film del 2012 (e anche il suo sequel XXL). Nella pellicola, tra l’altrota alla biografica di Channing Tatum, c’è altro oltre a pettorali scolpiti e fusti in perizoma. Il leader del gruppo, interpretato a Matthew McConaughey, insegna infatti ai suoi ragazzi come diventare più sicuri di sé, sexy…. E ritrovare «la magia». Sì, perché l’arte della seduzione passa anche da quanta fiducia hai in te stesso e così come il cinema può fornirti spunti per migliorare la tua arte seduttiva, ora puoi pensare di seguire un programma ad hoc. HBO Max ha ideato un nuovo ...

