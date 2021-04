“Ma cosa combina?” Chiara Ferragni e Fedez | Leone ‘rovina’ la foto di famiglia con nonni | bisnonna e sorellina

(Di mercoledì 14 aprile 2021), la nonna incontra Vittoria. Ancora aggiornamenti in diretta dalla casa dei Ferragnez. Con l’arrivo della piccola Vittoria, la casa è sempre più movimentata e i siparietti disempre più imperdibili. Il fratellino maggiore di Vittoria ha avuto una reazione ben precisa non appena la nonna ha avuto modo di vedere la nipotina. E nel giro di poco tempo, record di visualizzazioni. Basta davvero poco per raggiungere il picco della visibilità.e ladiha conquistato il ben oltre 400mila like. Ed effettivamente lo scatto che immortala la nonna 90enne tenere in braccio la piccola Vittoria non poteva che essere un successo preannunciato. Ma? Ebbene, il primogenito della coppia non ...

Advertising

12qbert : @BeatoBartoloL OT: non mi segui più di proposito o ti hanno tolto dai miei follower d'ufficio? Solo per capire cosa combina twitter. - filipporiccio1 : @EnricoLetta @robersperanza Da elettore di partiti centristi europeisti posso solo dire che, se mai ci saranno altr… - _enz29 : @_Bitw_n_10 Vediamo cosa combina - CCKKI : @ADVBX ma cosa combina? - alisborina : @melissatredicii Noo mi piscio aggiornami cosa combina -

Ultime Notizie dalla rete : cosa combina

Startmag Web magazine

P orte aperte all'antidoping . Sempre e comunque. Bisogna stendere i tappeti, compresi quelli nerazzurri.invece Gian Piero Gasperini , il tecnico che ormai da anni dà spettacolo in Italia e in Europa , facendoci innamorare della sua Atalanta? Il 7 febbraio mette in piedi uno show fastidioso ...... chemetroidvania ed elementi da gioco di ruolo per creare quella che è soprattutto un'... Unache mi piace, tuttavia, è ottenere munizioni a distanza dagli attacchi in mischia, che aggiunge ...Sono «finte usate»: non hanno mai fatto un metro su strada, ma sono state immatricolate dal venditore, che le rivende con uno sconto sul listino che in media è del 30 per cento ...Il primo verbale di Gaetano, membro della storica famiglia mafiosa dell'Acquasanta, aspirante collaboratore di giustizia che finora non ha affatto convinto i magistrati: "Sono stato in Cosa nostra sol ...