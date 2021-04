L'uomo che ha ucciso la moglie a letto e poi ha chiamato i carabinieri (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un 73enne ha ammesso di aver soffocato la moglie, non sopportando la sua situazione di malattia. Sarà eseguita l'autopsia, mentre il pensionato è stato posto agli arresti ... Leggi su today (Di mercoledì 14 aprile 2021) Un 73enne ha ammesso di aver soffocato la, non sopportando la sua situazione di malattia. Sarà eseguita l'autopsia, mentre il pensionato è stato posto agli arresti ...

Advertising

borghi_claudio : @SaverioDiGiulio @AlbertoBagnai @GuidoCrosetto @LegaSalvini No, non ha letto le agenzie? Ero in commissione sanità… - marattin : Sarò io ad essere strano, ma trovo che questa moda di spiattellare in tv o sui giornali conversazioni private via w… - marcodimaio : Il #Giappone ha dichiarato che rilascerà nei prossimi anni in mare l'acqua contaminata dal disastro di #Fukushima n… - men_againstfire : @Alessandra_PD10 il problema è che qui sono i primi a sparare a un uomo a ******. durante il gf ha dimostrato di no… - piccioniovunque : @dijonlover Per non parlare dello zoom sui culi delle ballerine. Quello va bene, Achille Laura in prima serata che bacia un uomo no, invece. -