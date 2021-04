Lukaku | “Abbiamo tanta fame e stiamo lavorando duro La Serie A è davvero complicata”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Romeluha parlato così ai microfoni di 433 in una diretta su Instagram: “Mi sento bene,. L’anno scorso ci sono stati tanti alti e bassi, ma se guardiamo alla squadra ci sono tanti giovani e penso chefatto tutti uno step successivo. Mancano tante partite eper raggiungere i nostri risultati”. Ti aspettavi di essere così in alto a questo punto della stagione?“No. Penso che il campionato siacomplicato, ti devi preparare bene per ogni partita e sei sempre messo alla prova. Ogni partita è un test diverso, mi aiuta a essere un calciatore migliore ma bisogna impegnarsi. Cerchiamo la miglior soluzione e difendiamo bene. Penso che i difensori e il ...

Advertising

cmdotcom : #Inter, #Lukaku: 'Anno scorso alti e bassi, ma siamo cresciuti e abbiamo fame. Con Conte sono il primo difensore'… - ItaSportPress : Inter, Lukaku: 'Io sto bene, Abbiamo fame di raggiungere il risultato. Conte dice sempre...' -… - internewsit : Lukaku: «Abbiamo fame di risultati. Tutti vogliono vedere l'Inter in alto» - - sportli26181512 : Lukaku: 'Con Conte sono il primo difensore. Serie A complicata, ma abbiamo fame': Lukaku: 'Con Conte sono il primo… - la_stordita : RT @EvaAProvenzano: #Lukaku: 'Mancano tante partite e abbiamo tanta fame per raggiungere i nostri risultati. Adesso c'è una nuova mentalità… -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku Abbiamo

Romelue le prospettive scudetto dell'Inter: "Mancano ancora tante partite efame di raggiungere il risultato, l'anno scorsoavuto alti e bassi ma lavoriamo duro e tuttifatto ...Ibrahimovic vs, tensione al derby di Coppa Italia (Lapresse) Ibrahimovic a Sanremo 2021 Poi ... 'Non neparlato con Ibra', la posizione della federcalcio svedese, convinta che i limiti ...A 433, Romelu Lukaku ha parlato del momento dell'Inter. PER LO SCUDETTO - "Mancano ancora tante partite e abbiamo fame di raggiungere il risultato, l'anno scorso abbiamo avuto alti e bassi ma ..."Mi sento bene, stiamo lavorando davvero duro". Parola di Romelu Lukaku, l'attaccante è intervenuto in una diretta Instagram con 433 per parlare ...