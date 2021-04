L’Uefa squalifica Kudela per 10 giornate, per aver chiamato Kamara “fottuta scimmia” (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ondrej Kudela dello Slavia Praga è stato squalificato per 10 partite dalla Uefa, dopo essere stato riconosciuto colpevole di comportamento razzista nei confronti di Kamara dei Rangers, durante un match di Europa League. La Uefa ha anche squalificato Kamara per tre partite, per aver aggredito Kudela nel tunnel dopo la partita. Kudela si era lamentato di essere stato “pestato a pugni e lasciato sanguinante nel tunnel”. Non prima di aver sussurrato all’orecchio del centrocampista dei Rangers “fucking monkey”, “fottuta scimmia”. Il racconto di Kamara è stato sostenuto dal suo compagno di squadra dei Rangers Bongani Zungu e l’organismo di controllo, etica e disciplinare della Uefa ha ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ondrejdello Slavia Praga è statoto per 10 partite dalla Uefa, dopo essere stato riconosciuto colpevole di comportamento razzista nei confronti didei Rangers, durante un match di Europa League. La Uefa ha anchetoper tre partite, peraggreditonel tunnel dopo la partita.si era lamentato di essere stato “pestato a pugni e lasciato sanguinante nel tunnel”. Non prima disussurrato all’orecchio del centrocampista dei Rangers “fucking monkey”, “”. Il racconto diè stato sostenuto dal suo compagno di squadra dei Rangers Bongani Zungu e l’organismo di controllo, etica e disciplinare della Uefa ha ...

