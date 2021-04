Lucca Innovazione urbana | 922 mila euro per nuovi interventi nel quartiere Sant’Anna

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Dopo il via libera del Collegio di vigilanza è arrivata anche l’approvazione da parte della Giunta regionale toscana, dello schema di atto integrativo dell’Accordo di programma per il potenziamento del Progetto di“PIU”, con ulteriorifinalizzati a riqualificare il. Tutto è dunque pronto per la firma che sancirà il potenziamento dell’Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune die porterà alla cittàvantaggi: la riqualificazione dell’area verde di via Amendola (intervento dal valore di € 382.000), la realizzazione di una pista ciclopedonale tra via Ferraris e via Matteotti (€ 200.000) e quella di percorsi ciclabili e pedonali tra via Togliatti e viale Luporini (€ 340.000). Il ...