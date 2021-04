Love and Monsters, la recensione: su Netflix la favola apocalittica piena di speranza e buoni sentimenti (Di mercoledì 14 aprile 2021) La recensione di Love and Monsters, il film di Michael Matthews con Dylan O'Brien: in un mondo post-apocalittico il protagonista intraprende un viaggio pieno di pericoli per ritrovare la donna amata. Chi ha mai detto che le storie ambientate "post giorno del giudizio" debbano essere per forza dark, crude e sconfortanti? Come vedremo in questa recensione di Love and Monsters, il nuovo film Netflix diretto da Michael Matthews segue una direzione completamente diversa rispetto ai prodotti del genere a cui siamo abituati, dando vita a un racconto leggero, positivo e ricco di speranza. Se certe storie (un esempio fra tutti The Walking Dead) ci avevano inculcato l'assioma che nei mondi post-apocalittici i veri mostri da temere sono gli esseri umani, non tanto ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 aprile 2021) Ladiand, il film di Michael Matthews con Dylan O'Brien: in un mondo post-apocalittico il protagonista intraprende un viaggio pieno di pericoli per ritrovare la donna amata. Chi ha mai detto che le storie ambientate "post giorno del giudizio" debbano essere per forza dark, crude e sconfortanti? Come vedremo in questadiand, il nuovo filmdiretto da Michael Matthews segue una direzione completamente diversa rispetto ai prodotti del genere a cui siamo abituati, dando vita a un racconto leggero, positivo e ricco di. Se certe storie (un esempio fra tutti The Walking Dead) ci avevano inculcato l'assioma che nei mondi post-apocalittici i veri mostri da temere sono gli esseri umani, non tanto ...

Advertising

n0st4Igia : @EVERSlNCEHES qual è l’altro film oltre love and monsters? ? - EVERSlNCEHES : dylan ob sta per far uscire un altro film oltre a love and monsters ( che esce oggi oltretutto ) e l'unica cosa che… - sosxdirections : cazzo ma oggi esce su netflix love and monsters potrei piangere - namiiste : Darla and Alfalfa love??????????? - ivyqckson : CAZZO TRA UN’ORA ESCE LOVE AND MONSTERS E HO IL RIENTROJDJSNS -