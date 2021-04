Lottizzazione senza autorizzazioni | tre indagati nei Polverino

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiQuesta mattina a Marano di Napoli i carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno dato esecuzione a una misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale partenopeo su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 3(2 in carcere e 1 agli arresti domiciliari), ritenuti gravemente indiziati di “trasferimento fraudolento di beni”, aggravato dal “metodo mafioso”. Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo di Napoli e coordinate dalla Dda, hanno consentito di sequestrare preventivamente, nel quartiere cittadino di Montesanto, un cantiere edile relativo a un complesso immobiliare su due livelli, esteso su superfice di 800 mq, costituito da 12 mini appartamenti, in asdi autorizzazione sismica e in difformità al progetto presentato, per un valore di circa 3 milioni di euro. Inoltre, ...

