Lory Del Santo scatenata contro Elettra Lamborghini | “Una vera artista non…”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Non ha riservato di certo parole lusinghiereDelnei confronti di. La regista di The Lady, ospite nel salottino pomeridiano di Barbara d’Urso ha difatti lanciato una frecciatina mirata all’ereditiera, attualmente opinionista ne L’Isola dei Famosi. La star di Musica (Il resto scompare) ha difatti ammesso che, archiviata l’esperienza nel programma … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Elettra Lamborghini nel mirino diSanto . La ricca ereditiera e attuale opinionista dell' Isola dei Famosi su Canale 5 è stata criticata dalla showgirl per una sua recente dichiarazione. La Lamborghini, infatti, ha annunciato ...Santo non ha preso questa notizia di Elettra Lamborghini, e pure il visconte Ferdinando Guglielmotti lancia una frecciatina nei suoi confronti. L'unico a difendere questa scelta è Francesco ...Lory Del Santo non sembra provare grande simpatia per Elettra Lamborghini: ecco le sue parole sull'opinionista de L'Isola dei Famosi.A Pomeriggio Cinque, nello studio di Barbara d’Urso si torna a parlare di Akash Kumar del suo ritorno all’Isola dei famosi, del faccia a ...