«Long Covid, sintomi nell’83% dei casi», il progetto Rocco per la riabilitazione dei pazienti prosegue senza sosta (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’iniziativa, sostenuta dal Rotary 2042, per riabilitare 150 pazienti colpiti dal virus si è conclusa per i primi 50. Giulia Gorghelli: «La maggior parte di loro ha dovuto fare i conti con fatica e ridotta capacità fisica». Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 14 aprile 2021) L’iniziativa, sostenuta dal Rotary 2042, per riabilitare 150colpiti dal virus si è conclusa per i primi 50. Giulia Gorghelli: «La maggior parte di loro ha dovuto fare i conti con fatica e ridotta capacità fisica».

