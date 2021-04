Lombardia | il balletto dei dati sulle rinunce ad Astrazeneca Moratti | “Sono al 5%” Per il dg che lei ha nominato arrivano “al 15%”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Inla percentuale di persone che rifiutano il vaccinoè arrivato al 15 per cento e il trend è “in crescita”. Anzi no, ha disdetto solo il 5% e “non c’è nessun allarme”. Due fotografie diametralmente opposte della situazione chedallo stesso assessorato, cioè quello al Welfare. Il direttore generale Giovanni Pavesi,dall’assessora e vicepresidente della Regione Letizianel febbraio scorso, in commissione Sanità ha dichiarato che “fino ad oggi il 15% della popolazione che si è recata ai nostri centri vaccinali ha rifiutato” il siero della casa anglo-svedese, “ma abbiamo la sensazione che si tratti di una percentuale in crescita“, ha sottolineato Pavesi, che ha ribadito poi qualile conseguenze: chi decide di rifiutare, finisce in fondo ...