Lo sgambetto turco alla Russia invadente? Lo pagano (anche) i turisti

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Disturbatrice dellain Ucraina e centro nevralgico per le imminenti trattative afghane. Il nuovo ruolo della Turchia nella geopolitica euromediterranea è focalizzatosu questi due aspetti, oltre che su Libia e Siria. Un paese che punta a farsi “utile” (agli occhi degli Usa) in chiave geopolitica in due dossier altamente strategici e attraversati da continue tensioni. Sullo sfondo il rapporto che resta controverso con Mosca, al netto degli affari che permangono solidi sull’asse Moscova-Bosforo. AFGHANISTAN “E’ giunto il momento per le truppe dispiegate in Afghanistan di tornare nei loro paesi e gli Stati Uniti lavoreranno con i loro alleati per un ritiro coordinato da quel paese”. L’annuncio del Segretario di Stato americano Anthony Blinken presso la sede della NATO haun punto di caduta ...

il fil rouge turco-ucraino sta scompaginando i piani di Mosca nel Donbass, Istanbul ospiterà l'incontro di pace in chiave Onu per l'Afghanistan ...