Lo scostamento oltre i 40 miliardi | raddoppiano i ristori alle imprese

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Il Consiglio dei ministri è stato convocato per questa mattina11.30, ma all’ordine del giorno ci sono «Varie ed eventuali». La riunione di governo, secondo quanto riporta il Corriere, potrebbe limitarsi a una prima discussione tra il premier Mario Draghi e i ministri sia sul nuovodi bilancio per finanziare il decreto legge sostegni bis sia sul Documento di economia e finanza, ma rinviando l’approvazione di entrambi a un successivo Consiglio dei ministri entro la settimana. I più ottimisti invece ritengono possibile il varo oggi dell’extradeficit da almeno 40, cui si sommerebbe la prima tranche, forse 5, di ulteriore debito per finanziare le opere che resterebbero fuori dal Recovery plan e che hanno un valore complessivo di circa 30. In tutto, quindi, la ...

...un miliardo per riattivare i contratti a termine. La proroga della moratoria sui prestiti, ... Cinque dei 40 miliardi delloconfluiranno in un fondo ad hoc che da qui a sei anni sarà ...Il nuovodi bilancio, che significa nuovo deficit, sarà discusso oggi dal consiglio dei ... Una decisione che porta a 72 miliardi il totale degli aiuti di quest'anno, dopo gli100 ...Sul tavolo del Consiglio dei ministri uno scostamento di bilancio da circa 40 miliardi ... menu del decreto a favore delle imprese ci sono gli sgravi per le assunzioni, oltre un miliardo per ...Quaranta miliardi di nuovo debito per sostenere l'economia con ristori immediati, nuovi rinvii fiscali e per avviare il pacchetto di opere 'extra Recovery'.