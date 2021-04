“Lo fanno in pochi…”. Davide Silvestri, che fine ha fatto il ‘re delle soap’ da anni scomparso dalla tv (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si è fatto conoscere per aver interpretato il ruolo di Marco Falcon della soap opera di Canale 5 Vivere. Poi l’esperienza all’Isola dei famosi, la prima edizione, quella condotta da Simona Ventura, in cui si piazzò quarto (era quella vinta da Walter Nudo, con Pappalardo e Giada De Blanck). Poi è sparito dal mondo della tv: qualche apparizione in film come “Scrivilo sui muri e “Vita smeralda” e fiction come “Don Matteo”, “Che Dio ci aiuti”, “La dama velata” e “Squadra”. Per un po’ di tempo è scomparso dai radar Davide Silvestri, 41 anni. Si è messo a produrre birra, ha diversificato il suo business. E lo ha fatto insieme a suo cugino Francesco “Kekko” Silvestre, il cantante e frontman del gruppo musicale Modà: “Produco un’ambrata e una bionda – disse al settimanale Nuovo -. Sono ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 14 aprile 2021) Si èconoscere per aver interpretato il ruolo di Marco Falcon della soap opera di Canale 5 Vivere. Poi l’esperienza all’Isola dei famosi, la prima edizione, quella condotta da Simona Ventura, in cui si piazzò quarto (era quella vinta da Walter Nudo, con Pappalardo e Giada De Blanck). Poi è sparito dal mondo della tv: qualche apparizione in film come “Scrivilo sui muri e “Vita smeralda” e fiction come “Don Matteo”, “Che Dio ci aiuti”, “La dama velata” e “Squadra”. Per un po’ di tempo èdai radar, 41. Si è messo a produrre birra, ha diversificato il suo business. E lo hainsieme a suo cugino Francesco “Kekko” Silvestre, il cantante e frontman del gruppo musicale Modà: “Produco un’ambrata e una bionda – disse al settimanale Nuovo -. Sono ...

