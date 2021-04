Liverpool-Real Madrid, tensione alle stelle: assalto al bus spagnolo (Di mercoledì 14 aprile 2021) tensione alle stelle prima di Liverpool-Real Madrid di Champions League. Lancio di pietre e bottiglie al bus dei Blancos: distrutto un vetro. Sale la tensione in vista di Liverpool-Real Madrid, match di ritorno dei Quarti di finale di Champions League 2020. All’esterno di Anfield Road, il bus della squadra di Zinedine Zidane non ha ricevuto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 14 aprile 2021)prima didi Champions League. Lancio di pietre e bottiglie al bus dei Blancos: distrutto un vetro. Sale lain vista di, match di ritorno dei Quarti di finale di Champions League 2020. All’esterno di Anfield Road, il bus della squadra di Zinedine Zidane non ha ricevuto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : Brutto gesto a #Liverpool: bus del #RealMadrid colpito nel tragitto verso #Anfield - FBiasin : La lista dei 20 club col valore maggiore per Forbes (@CalcioFinanza) 1 Barça 4,76 mld dollari 2 Real 4,75 3 Bayer… - Togar81769179 : Mancano 20 minuti all'inizio di Liverpool-Real Madrid e in attacco nel Liverpool ci sarà firmino e non Diogo Jota.… - MCalcioNews : Liverpool-Real Madrid: i tifosi inglesi prendono d'assalto il pullman dei Blancos con lanci di oggetti… - zazoomblog : Champions League le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Manchester City e Liverpool-Real Madrid - #Champions… -