Liverpool-Real Madrid stasera in tv in chiaro? Orario e streaming ritorno quarti Champions League 2021 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Liverpool e Real Madrid si sfidano questa sera nella gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League 2020/2021: ecco l’Orario e come vedere la partita. I Blancos partono avvantaggiati in virtù del successo per 3-1 ottenuto in terra spagnola, con la rete di Salah che tiene vive le speranze del Liverpool. Gli uomini di Klopp avranno bisogno di una grande prestazione per ribaltare il risultato e accedere alle semifinali. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 di mercoledì 14 aprile 2021. La partita non sarà visibile in chiaro, ma solamente su Sky Sport Uno e in streaming per gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021)si sfidano questa sera nella gara dideidi finale di2020/: ecco l’e come vedere la partita. I Blancos partono avvantaggiati in virtù del successo per 3-1 ottenuto in terra spagnola, con la rete di Salah che tiene vive le speranze del. Gli uomini di Klopp avranno bisogno di una grande prestazione per ribaltare il risultato e accedere alle semifinali. Fischio d’inizio fissato per le ore 21:00 di mercoledì 14 aprile. La partita non sarà visibile in, ma solamente su Sky Sport Uno e inper gli abbonati su Sky Go e Now Tv. SportFace.

