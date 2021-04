Liverpool-Real Madrid, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tra le mura di un Anfield mestamente vuoto, il Liverpool tenterà l'impresa di ribaltare la vittoria del Real Madrid all'andata per 3 a 1. Servirà un approccio rabbioso per mettere in difficoltà la squadra di Zidane e una prestazione di altissimo livello, come poche se ne sono viste in questa stagione da parte della compagine di Klopp. Queste le scelte dei due allenatori:Liverpool (4-3-3)Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Milner, Wijnaldum; Mané, Salah, Firminoembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/LFC/status/1382389446058856455"Real Madrid (4-3-3)Courtois; Valverde, Nacho, Militao, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.?embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 14 aprile 2021) Tra le mura di un Anfield mestamente vuoto, iltenterà l'impresa di ribaltare la vittoria delall'andata per 3 a 1. Servirà un approccio rabbioso per mettere in difficoltà la squadra di Zidane e una prestazione di altissimo livello, come poche se ne sono viste in questa stagione da parte della compagine di Klopp. Queste le scelte dei due allenatori:(4-3-3)Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Kabak, Robertson; Fabinho, Milner, Wijnaldum; Mané, Salah, Firminoembedcontent src="twitter" url="https://twitter.com/LFC/status/1382389446058856455"(4-3-3)Courtois; Valverde, Nacho, Militao, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Vinicius Jr.?embedcontent src="twitter" ...

