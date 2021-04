Liverpool-Real Madrid | Klopp | “Prestazione positiva Qualificazione buttata all’andata”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “Laè stata, abbiamo giocato meglio dell’andata, siamo stati aggressivi e abbiamo avuto tante occasioni. Se ne avessimo sfruttata almeno una nel primo tempo, forse sarebbe andata diversamente. Loro poi sono riusciti ad abbassare il ritmo con grande esperienza. Di certo l’abbiamo persa, non oggi”. Così l’allenatore delJurgenai microfoni di Sky Sports dopo lo 0-0 con ilnel ritorno dei quarti di finale di Champions che ha condannato i Reds all’eliminazione. “In questa stagione siamo mancati nelle conclusioni, non siamo riusciti a sfruttare spesso le chance – ha concluso -. Sappiamo che concludere bene può condizionare una partita, ma in questo momento abbiamo difficoltà in zona gol. ...

Abbiamo messo a disagio ilMadrid, siamo stati aggressivi, bastava magari sfruttarne una e probabilmente con il vantaggio all'intervallo sarebbe stato diverso. Ma non ci interessa, perché alla ...Champions, ritorno quarti. Non c'è la rimonta deldopo il 3 - 1 incassato all'andata: 0 - 0 ad Anfield nel match di ritorno dei quarti, in semifinale di Champions va ilMadrid di Zidane, che trova ora sulla sua strada il Chelsea. ...62 Il Liverpool non trova la rimonta ad Anfield: 0-0, il Real Madrid raggiunge le semifinali di Champions League, dove affronterà il Chelsea di Tuchel. Servivano due gol ai Reds di Klopp per ribaltare ...Commenta per primo Al termine del pareggio contro il Real Madrid, Jurgen Klopp ha dichiarato: “La prestazione in generale è stata positiva, migliore dell’andata: non l’abbiamo persa stasera, ma a Madr ...