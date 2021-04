Liverpool-Real Madrid | Casemiro | “Abbiamo dato tutto | giocato per vincere”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) “Sapevamo di avere il vantaggio dell’andata, maper. Loro hanno messo in campo molta intensità: hanno una grande squadra e un grande allenatore, ma noisenza sederci sugli allori e ciò ha influito. Lo sforzo da parte di tutti è stato fantastico, ognuno ha fatto la sua parte”. Così il centrocampista delalla Uefa dopo lo 0-0 con ilnel ritorno dei quarti di finale di Champions League con cui i Blancos hanno strappato la qualificazione per le semifinali. SportFace.

Madrid 0 - 0 Partita avara di spettacolo all'Anfield di, dove tra Reds e Galacticos finisce 0 - 0. Ilprova a rendersi pericoloso sin da subito con Salah, ma ...Abbiamo messo a disagio ilMadrid, siamo stati aggressivi, bastava magari sfruttarne una e probabilmente con il vantaggio all'intervallo sarebbe stato diverso. Ma non ci interessa, perché alla ...62 Il Liverpool non trova la rimonta ad Anfield: 0-0, il Real Madrid raggiunge le semifinali di Champions League, dove affronterà il Chelsea di Tuchel. Servivano due gol ai Reds di Klopp per ribaltare ...