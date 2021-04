Liverpool Real Madrid 0-0 | Le ‘merengues’ escono indenni da Anfield

(Di mercoledì 14 aprile 2021) Ad, il match valido per il ritorno dei quarti della Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Una partita di sofferenza e tanta applicazione difensiva quella delche resiste ade stacca il ‘pass’ per le semifinali di Champions League. Il, dal canto suo, dopo una partenza a razzo, si è perso all’interno della trama madrilena, capace di addormentare la partita nei momenti più caldi e soprattutto non concedere mai occasioni pulite ai ‘Reds’ che potenzialmente invece ne avranno create una dozzina. Nel complesso dei 180?, però, passa il turno la squadra che ha giocato decisamente meglio. Questi i moment salienti ...

DiMarzio : Brutto gesto a #Liverpool: bus del #RealMadrid colpito nel tragitto verso #Anfield - SkySport : LIVERPOOL-REAL MADRID 0-0 Risultato finale ? ?? Champions League, ritorno quarti di finale ? IL REAL MADRID IN SEMIF… - SkySport : Liverpool-Real, danni al pullman del Madrid prima della sfida di Champions. VIDEO - bandanawee : @EnricoTurcato Negli ultimi dieci anni hanno vinto la Champions: Barcellona, Chelsea, Bayern Monaco, Real Madrid, L… - Mike_BITW : @Azpitarte Grande Real Vicente! Liverpool fuori e si GODE!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Real

MADRID 0 - 0(4 - 3 - 3): Alisson; Alexander - Arnold, Phillips, Kabak (60' Diogo Jota), Robertson; Wijnaldum, Fabinho, Milner (60' Thiago Alcantara); Salah, Firmino (82' ...Nessuna impresa, nessuna rimonta clamorosa pere Borussia Dortmund. Nel match di 'Anfield Road' non arrivano reti, finisce 0 - 0 con unche gestisce, tiene a bada la squadra di Klopp e ...ROMA, 14 APR - Liverpool e Real Madrid hanno pareggiato 0-0 nel ritorno dei quarti di Champions League, giocato all'Anfield Road. Grazie alla vittoria per 3-1 dell'andata il Real accede alla semifinal ...Lo 0-0 di Anfield vale il passaggio del turno per i Blancos, Guardiola torna in semifinale grazie al 2-1 sul Borussia Dortmund.