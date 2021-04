Liverpool, Klopp: «Abbiamo perso a Madrid. Accettiamo il risultato» (Di mercoledì 14 aprile 2021) Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato ai microfoni la sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita in Champions League contro il Real Madrid. Le sue dichiarazioni. «La prestazione è stata buona, ma Abbiamo perso a Madrid. Siamo stati aggressivi e Abbiamo creato tanto, soprattutto all’inizio della partita, ma non siamo stati in grado di sfruttarne nemmeno una. Forse con il vantaggio all’intervallo, sarebbe finita diversamente. Dobbiamo accettare il verdetto». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 aprile 2021) Jurgen, allenatore del, ha commentato ai microfoni la sconfitta subita in Champions League contro il RealJurgen, allenatore del, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta subita in Champions League contro il Real. Le sue dichiarazioni. «La prestazione è stata buona, ma. Siamo stati aggressivi ecreato tanto, soprattutto all’inizio della partita, ma non siamo stati in grado di sfruttarne nemmeno una. Forse con il vantaggio all’intervallo, sarebbe finita diversamente. Dobbiamo accettare il verdetto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

