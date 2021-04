LIVE Virtus Bologna-Unics Kazan, EuroCup in DIRETTA: gara-3 decisiva, chi vince va in finale ed in Eurolega (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.21: Una partita che vale doppio. Le finaliste di EuroCup, infatti, riceveranno una wild card per la prossima Eurolega. Un obiettivo da sempre dichiarato per la Virtus Bologna. 20.18: E’ la grande notte della Virtus Bologna. Una gara-3 che vale una stagione, con le Vnere che vincendo volerebbero in finale di EuroCup e anche nella prossima Eurolega. 20.15: Buonasera! Cominciamo la DIRETTA di Virtus Bologna-Unics Kazan. La presentazione del match Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.21: Una partita che vale doppio. Le finaliste di, infatti, riceveranno una wild card per la prossima. Un obiettivo da sempre dichiarato per la. 20.18: E’ la grande notte della. Una-3 che vale una stagione, con le Vnere chendo volerebbero indie anche nella prossima. 20.15: Buonasera! Cominciamo ladi. La presentazione del match Buonasera, e benvenuti alladi ...

Advertising

OA_Sport : E' la serata più importante della stagione della Virtus Bologna. Seguite con noi la diretta di VIRTUS-UNICS KAZAN.… - RadioBasket108 : Alle 18 in onda Bolognìa Baschet live! #Virtus e #Fortitudo raccontate come nessun altro sa fare. Ascoltate qui ??… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Unics Kazan EuroCup in DIRETTA: gara-3 decisiva chi vince va in finale! - #Virtus #Bologna-Uni… - Vettaditorta : 3a S di fila in campionato: @HappycasaNBB vince meritatamente (out Harrison, Thompson e Perkins) e si prende il 1o… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Trieste 81-67 Serie A1 2020-2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus #Bologna-Trieste #81-67… -