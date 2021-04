LIVE Virtus Bologna-Unics Kazan 78-82, EuroCup in DIRETTA: finale palpitante (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80-87 Appoggio al ferro di White. 80-85 Weems con un tap in fondamentale. 78-85 Tripla incredibile di Smith. Cinque minuti alla fine. Momento durissimo per la Virtus. 78-82 Un solo libero questa volta per Hunter. 77-82 Tripla di Whiter. 77-79 Ancora Hunter perfetto dalla lunetta. 75-79 Due liberi di Hunter. Sette minuti alla fine. 73-79 Due liberi di White. 73-77 Ancora Brown a fare male in post. 73-75 BELINELLIIIIII! 70-75 Pazzesco canestro di Wolters. 70-73 TRIPLA DI ADAMS! FINISCE IL TERZO QUARTO! La Virtus ha dieci minuti per rimontare e volare in finale. Una frazione complicata per Bologna, che ha rischiato di crollare, ma è rimasta ancora in partita. 67-73 Arresto e tiro pazzesco di Smith. Palla persa da Ricci. 32 secondi alla fine. 67-71 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80-87 Appoggio al ferro di White. 80-85 Weems con un tap in fondamentale. 78-85 Tripla incredibile di Smith. Cinque minuti alla fine. Momento durissimo per la. 78-82 Un solo libero questa volta per Hunter. 77-82 Tripla di Whiter. 77-79 Ancora Hunter perfetto dalla lunetta. 75-79 Due liberi di Hunter. Sette minuti alla fine. 73-79 Due liberi di White. 73-77 Ancora Brown a fare male in post. 73-75 BELINELLIIIIII! 70-75 Pazzesco canestro di Wolters. 70-73 TRIPLA DI ADAMS! FINISCE IL TERZO QUARTO! Laha dieci minuti per rimontare e volare in. Una frazione complicata per, che ha rischiato di crollare, ma è rimasta ancora in partita. 67-73 Arresto e tiro pazzesco di Smith. Palla persa da Ricci. 32 secondi alla fine. 67-71 ...

