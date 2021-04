LIVE – Virtus Bologna-Unics Kazan 56-64, Eurocup 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 14 aprile 2021) Segafredo Virtus Bologna e Unics Kazan si sfidano in gara-3 di semifinale di Eurocup 2020/2021. Le V nere scendono in campo dopo la sconfitta in Russia e si giocano la seconda chance di accedere in finale nella rassegna europea che alla vincitrice assegna un posto in Eurolega. Mercoledì 14 aprile alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA DIRETTA Virtus Bologna-Unics Kazan 56-64 25? – I russi tentano la fuga e volano sul +8. La Virtus deve reagire al più presto per restare in scia. 56-64 23? – Allungo pericoloso dell’Unics Kazan, che si porta sul +6. Djordjevic costretto a chiamare il timeout. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Segafredosi sfidano in gara-3 di semifinale di. Le V nere scendono in campo dopo la sconfitta in Russia e si giocano la seconda chance di accedere in finale nella rassegna europea che alla vincitrice assegna un posto in Eurolega. Mercoledì 14 aprile alle ore 20.45 inizierà la sfida che potrete seguire su Sportface. AGGIORNA LA56-64 25? – I russi tentano la fuga e volano sul +8. Ladeve reagire al più presto per restare in scia. 56-64 23? – Allungo pericoloso dell’, che si porta sul +6. Djordjevic costretto a chiamare il timeout. ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Unics Kazan 21-21 EuroCup in DIRETTA: parità dopo i primi dieci minuti - #Virtus #Bologna-Unics… - mariocastelli : RT @Eurosport_IT: E' il SuperBowl dell'Eurocup! ?????? Gara 3 fra #Virtus Bologna e Unics Kazan vale la finale, vale soprattutto un posto per… - Eurosport_IT : E' il SuperBowl dell'Eurocup! ?????? Gara 3 fra #Virtus Bologna e Unics Kazan vale la finale, vale soprattutto un pos… - OA_Sport : E' la serata più importante della stagione della Virtus Bologna. Seguite con noi la diretta di VIRTUS-UNICS KAZAN.… - RadioBasket108 : Alle 18 in onda Bolognìa Baschet live! #Virtus e #Fortitudo raccontate come nessun altro sa fare. Ascoltate qui ??… -