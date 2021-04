LIVE Virtus Bologna-Unics Kazan 100-107 | EuroCup in DIRETTA | i russi vanno in finale ed in Eurolega

(Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAChiudiamo qui il nostroe grazie per averci seguito. Non bastano 25 punti di Teodosic e 24 di Belinelli. Lasubisce ben 107 punti e perde la seconda partita della suatrascinato dai 24 punti di Smith, 22 di White e 20 di Brown. E’ FINITA! E’ una serata amarissima per la. Lovince gara-3, va ine soprattutto conquista l’accesso all’. 100-107 Due liberi di Theodore. 100-105 Tripla di Belinelli, ma ormai è finita. 97-105 Due liberi di Smith. 97-103non riesce a far fallo e Wolters vola in contropiede. 97-101 Tripla di Adams 94-101 Due liberi di White. 22 secondi alla fine. Serve ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. Non bastano 25 punti di Teodosic e 24 di Belinelli. La Virtus subisce ben 107 punti e perde la secon ...È il giorno della verità in casa Virtus Bologna che sfida tra le mura amiche l'Unics Kazan nella decisiva Gara 3 di Eurocup. Vincere per gli uomini di coach Djordjevic ...