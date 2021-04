LIVE Sinner-Djokovic 4-6 | 2-6 in DIRETTA | proiezioni classifica ATP Il serbo | “E’ il futuro del tennis”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LANOVAK: “ILDEL NOSTRO SPORT, FORSE GIA’ IL PRESENTE” JANNIKN.19 DEL MONDO: SOLO TRE GIOCATORI POSSONO SCAVALCARLO CONTEMPORENEAMENTE A MONTECARLO LA CRONACA DILADI SONEGO-ZVEREV 14.25 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 1424 Al momento Jannikè al 19° posto nel ranking ATP. Il Masters1000 di Montecarlo è appena iniziato, dunque altri giocatori potrebbero scavalcarlo. 14.23 Nel complessoha ottenuto 72 punti, contro i 58 dell’italiano. 14.22: “Io abito qui, è bello giocare a casa. E’ stato un ottimo ...

Un ottimo primo match,è in forma, ha giocato la finale a Miami'. ATP, Monte Carlo Fognini in scioltezza agli ottavi. Caruso si arrende a Rublev 2 ORE FA ATP, Monte CarloDay 3: debutta ...Le parole di'La prima volta che mi sono allenato con Djokovic eravamo qui a Monte Carlo, ... rientro amaro: è fuori in 2 set con Davidovich - Fokina 2 ORE FA ATP, Monte CarloDay 2: avanti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV LA DIRETTA LIVE DI CECCHINATO-GOFFIN Novak Djokovic batte Jannik Sinner 6-4, 6-2 in 1h34'. Finisce qui il cammino dell'azzurr ...Jannik Sinner ha battuto Ramos nel primo turno del torneo 1000 di Montecarlo. Djokovic, che vuole tornare a vincere nel Principato, da settimane si prepara e sperava di avere un esordio molto più agev ...