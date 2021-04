LIVE Sinner-Djokovic 4-6 | 2-6 in DIRETTA | l’investitura del n 1 “Jannik il futuro del nostro sport Ma anche presente”

(Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SONEGO-ZVEREV LADI CECCHINATO-GOFFIN 14.23 Nel complessoha ottenuto 72 punti, contro i 58 dell’italiano. 14.22: “Io abito qui, è bello giocare a casa. E’ stato un ottimo primo match.è in forma, ha giocato la finale a Miami. E’ un giocatore a tutto campo, in grado di colpire alla grande su tutte le superfici. E’ ildel, se non già il“. 14.21 L’azzurro paradossalmente si è disimpegnato meglio con la seconda, portando a casa il 52% dei punti. 14.20ha ottenuto solo il 48% dei punti con la prima di servizio. Questo è uno ...

Le parole di Sinner: 'La prima volta che mi sono allenato con Djokovic eravamo qui a Monte Carlo...' CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SONEGO-ZVEREV LA DIRETTA LIVE DI CECCHINATO-GOFFIN Novak Djokovic batte Jannik Sinner 6-4, 6-2 in 1h34'. Finisce qui il cammino dell'azzurr... Jannik Sinner ha battuto Ramos nel primo turno del torneo 1000 di Montecarlo. Djokovic, che vuole tornare a vincere nel Principato, da settimane si prepara e sperava di avere un esordio molto più agev...