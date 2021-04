LIVE – Pesaro-Brindisi 41-56, Serie A1 2020/2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di mercoledì 14 aprile 2021) Carpegna Prosciutto Pesaro ed Happy Casa Brindisi si sfidano nel 27° turno di Serie A1 2020/2021. Gli uomini di Repesa intendono continuare la rincorsa playoff: settimana scorsa sono ripartiti contro la Fortitudo Bologna, spezzando una striscia di sei sconfitte consecutive. Dall’altra parte tuttavia ci sarà una squadra sulle ali dell’entusiasmo: fresca di vittoria contro l’Olimpia Milano e di primato in classifica, la banda di Vitucci non intende fermarsi. Mercoledì 14 aprile alle ore 18:00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME VEDERE LA PARTITA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA DIRETTA Pesaro-Brindisi 41-56 27‘- Zanotti a segno per il 41-56. 26‘- Ancora Krubally, 39-56. 25‘- Krubally a segno da due, 37-54. 24‘- ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 aprile 2021) Carpegna Prosciuttoed Happy Casasi sfidano nel 27° turno diA1. Gli uomini di Repesa intendono continuare la rincorsa playoff: settimana scorsa sono ripartiti contro la Fortitudo Bologna, spezzando una striscia di sei sconfitte consecutive. Dall’altra parte tuttavia ci sarà una squadra sulle ali dell’entusiasmo: fresca di vittoria contro l’Olimpia Milano e di primato in classifica, la banda di Vitucci non intende fermarsi. Mercoledì 14 aprile alle ore 18:00 inizierà la sfida che potrete seguire in tempo reale su Sportface. COME VEDERE LA PARTITA RISULTATI E CLASSIFICA AGGIORNA LA41-56 27‘- Zanotti a segno per il 41-56. 26‘- Ancora Krubally, 39-56. 25‘- Krubally a segno da due, 37-54. 24‘- ...

