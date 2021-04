LIVE Perugia-Civitanova 0-0 | Finale Scudetto volley in DIRETTA Che equilibrio al PalaBarton | 11-12

Leggi su oasport

17-18 La free ball di Travica 16-18 In rete l'attacco dalla seconda linea di Rychlicki 15-18 Vincente Juantorena da zona 4 contro il muro a tre 15-17 Errore al servizio15-16 Mano out un po' rischioso di Plotnytskyi da zona 4 14-16 Tocco vincente di Leal a scavalcare il muro da zona 4 14-15 Errore al servizio13-15 Errore al servizio Leon 13-14 Vincente Ter Horst da zona 4 contro il muro a uno 12-14 Pipe splendida di Juantorena 12-13 Vincente Leon da zona 4 11-13 Murooooooooooooo Leaaaaaaaaal 11-12 Errore di Leon 11-11 Errore al servizio11-10 Vincente Leon da zona 4 10-10 Errore al servizio10-9 Murooooooooooooooooo Leoooooooooooon 9-9 Mano out da zona 4 di Plotnytskyi 8-9 Mano out di Juantorena da zona 4 8-8