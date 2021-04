LIVE Freccia del Brabante 2021 in DIRETTA: nove corridori in fuga, il gruppo entra negli ultimi 90 chilometri (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.20 Ricordiamo i nomi dei battistrada: Bryan Coquard (B&B Hotels), Andreas Leknessund (Team DSM), Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), Julian Mertens (Sport Vlaanderen), Ludovic Robeet (Bingoal WB), Anders Skaarseth (Uno-X), Brent Van Moer (Lotto Soudal), Emmanuel Morin (Cofidis) e Kevin Van Melsen (Intermarché Wanty Gobert). 15.15 Mancano meno di 90 chilometri al traguardo. 15.10 Il vantaggio dei battistrada si aggira attorno ai 5’50”. 15.05 Siamo entrati negli ultimi 100 chilometri. 15.00 Ricordiamo i nomi dei battistrada: Bryan Coquard (B&B Hotels), Andreas Leknessund (Team DSM), Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), Julian Mertens (Sport Vlaanderen), Ludovic Robeet (Bingoal WB), Anders Skaarseth (Uno-X), Brent Van Moer (Lotto ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Ricordiamo i nomi dei battistrada: Bryan Coquard (B&B Hotels), Andreas Leknessund (Team DSM), Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), Julian Mertens (Sport Vlaanderen), Ludovic Robeet (Bingoal WB), Anders Skaarseth (Uno-X), Brent Van Moer (Lotto Soudal), Emmanuel Morin (Cofidis) e Kevin Van Melsen (Intermarché Wanty Gobert). 15.15 Mancano meno di 90al traguardo. 15.10 Il vantaggio dei battistrada si aggira attorno ai 5’50”. 15.05 Siamoti100. 15.00 Ricordiamo i nomi dei battistrada: Bryan Coquard (B&B Hotels), Andreas Leknessund (Team DSM), Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe), Julian Mertens (Sport Vlaanderen), Ludovic Robeet (Bingoal WB), Anders Skaarseth (Uno-X), Brent Van Moer (Lotto ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Freccia del Brabante 2021 in DIRETTA: ci provano in sette! Presente Coquard - #Freccia #Brabante #DIRETTA:… - SpazioCiclismo : Numerosi scatti in partenza, ma ancora nessuno riesce a centrare la fuga #BP21 Segui la Freccia del Brabante assi… - lisa_guadagnini : OA Sport - LIVE Freccia del Brabante 2021 in DIRETTA: l’Italia punta su Trentin e Colbrelli - OA_Sport : LIVE Freccia del Brabante 2021 in DIRETTA: l’Italia punta su Trentin e Colbrelli - aaliicee04 : @goldenxall Cerchi un video su TikTok, schiacci la freccia e lo salvi come “foto live”, poi vai nella galleria e lo… -