LIVE Freccia del Brabante 2021 in DIRETTA | l’Italia punta su Trentin e Colbrelli

(Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostratestuale delladeldeloggi – La presentazione – La startlist Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostradelladel. Quest’oggi il meglio degli esperti del Nord si sfideranno lungo 201,7 chilometri da Leuven, sede d’arrivo dei prossimi Mondiali, sino ad Overijse; il tutto condito dalla bellezza di 24 muri, di cui 8 in pavé. Il primo avrà inizio già al chilometro 12,5, con lo Smeysberg, perfetto per favorire la fuga del giorno. Dall’Alsemberg partirà una ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della Freccia del Brabante 2021. Quest'oggi il meglio degli esperti del Nord si sfideranno lungo 201,7 ...La diretta scritta della Freccia del Brabante 2021, spettacolare classica belga con 24 muri disseminati lungo un percorso di 201.7 chilometri da Leuven a Overijse. Tanti i big al via: occhi puntati su ...