LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.25 Questo il roster dell'Olimpia Milano: Roster Olimpia a Sassari: 2 LeDay 3 Moretti 5 Micov 9 Moraschini 13 Rodriguez 15 Tarczewski 19 Biligha 20 Cinciarini 23 Delaney 31 Shields 32 Brooks 81 Wojciechowski #insieme — Olimpia Milano (@OlimpiaMI1936) April 14, 2021 20.20 Sono 48 i precedenti tra Dinamo e Olimpia in Serie A, 30 le vittorie dei meneghini contro le 18 dei sardi. 20.15 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Dinamo Sassari-Olimpia Milano, match valido per la ventisettesima giornata del

