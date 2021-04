LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 73-85, Serie A basket in DIRETTA: l’Armani Exchange ritrova la vittoria in campionato (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 La nostra DIRETTA LIVE si chiude qui, grazie per aver seguito Dinamo Sassari-Olimpia Milano su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.28 Dopo tre sconfitte consecutive Milano ritrova dunque la vittoria in campionato, top-scorer Zach Leday con 28 punti e 6 rimbalzi, il migliore della Dinamo Sassari è Marco Spissu con 24. FINISCE COSI’! 73-85 Schiacciata di Leday. 73-83 Un libero di Leday dopo un fallo tecnico di Spissu. 73-82 Correzione a rimbalzo di Biligha che chiude definitivamente la partita. 73-80 Dentro il libero supplementare, entrambe le squadre in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.30 La nostrasi chiude qui, grazie per aver seguitosu questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport. 22.28 Dopo tre sconfitte consecutivedunque lain, top-scorer Zach Leday con 28 punti e 6 rimbalzi, il migliore dellaè Marco Spissu con 24. FINISCE COSI’! 73-85 Schiacciata di Leday. 73-83 Un libero di Leday dopo un fallo tecnico di Spissu. 73-82 Correzione a rimbalzo di Biligha che chiude definitivamente la partita. 73-80 Dentro il libero supplementare, entrambe le squadre in ...

zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 33-40 Serie A basket in DIRETTA: inizia il secondo tempo - #Dinamo #Sassari-Olim… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 27-38 Serie A basket in DIRETTA: la squadra di Messina allunga nel secondo quart… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 33-40 Serie A basket in DIRETTA: inizia il secondo tempo - #Dinamo #Sassari-Oli… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Dinamo #Sassari-Olim… - infoitsport : LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano | Serie A basket in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Dinamo LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano, Serie A basket in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale OA Sport LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 73-85, Serie A basket in DIRETTA: l’Armani Exchange ritrova la vittoria in campionato CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 La nostra diretta live si chiude qui, grazie per aver seguito Dinamo Sassari-Olimpia Milano su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronac ...

LIVE LBA - Dinamo Sassari vs Olimpia Milano diretta 4° quarto 33' Anche se arrivare primi, giocando senza pubblico, conta relativamente poco, l'Olimpia Milano rischia di perdere anche il secondo posto in classifica questa sera a Sassari (palla a due ore ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 La nostra diretta live si chiude qui, grazie per aver seguito Dinamo Sassari-Olimpia Milano su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronac ...Anche se arrivare primi, giocando senza pubblico, conta relativamente poco, l'Olimpia Milano rischia di perdere anche il secondo posto in classifica questa sera a Sassari (palla a due ore ...