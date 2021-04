LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 33-40, Serie A basket in DIRETTA: +7 Armani al termine del primo tempo (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.31 A tra poco per il secondo tempo di Dinamo Sassari-Olimpia Milano su OA Sport. 21.30 Questi i numeri del primo tempo, Sassari: 10/18 da 2, 3/10 da 3 e 4/6 i liberi; Milano: 12/21 da 2, 4/11 da 3 e 4/5 in lunetta. 21.27 15-19 e 18-21 i parziali del primo tempo in favore dell’Olimpia Milano, che chiude avanti di 7 punti al PalaSerradimigni dopo i primi 20? di gioco. Top-scorer Zach Leday con 12 punti, il migliore della Dinamo Sassari è Miro Bilan con 8. FINISCE IL primo tempo Time out Messina per disegnare l’ultimo attacco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.31 A tra poco per il secondodisu OA Sport. 21.30 Questi i numeri del: 10/18 da 2, 3/10 da 3 e 4/6 i liberi;: 12/21 da 2, 4/11 da 3 e 4/5 in lunetta. 21.27 15-19 e 18-21 i parziali delin favore dell’, che chiude avanti di 7 punti al PalaSerradimigni dopo i primi 20? di gioco. Top-scorer Zach Leday con 12 punti, il migliore dellaè Miro Bilan con 8. FINISCE ILTime out Messina per disegnare l’ultimo attacco ...

