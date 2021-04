LIVE Dinamo Sassari-Olimpia Milano 0-0, Serie A basket in DIRETTA: inizia il match del PalaSerradimigni! (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 Piazzato di Brooks dalla media. 7-4 SCHIACCIATA di Burnell in contropiede, su assist di Spissu. 5-4 Ottimo movimento di Bilan dal post basso. 3-4 2/2 per l’ex Barcellona. Burnell manda in lunetta Delaney con il primo fallo della partita. 3-2 Penetrazione di Shields, 8’15” sul cronometro del primo quarto. 3-0 TRIPLA di Spissu per aprire il match. PALLA A DUE! 20.43 I QUINTETTI, Sassari: Bendzius, Bilan, Burnell, Gentile, Spissu; Milano: Brooks, Delaney, Micov, Shields, Tarczewski. 20.41 Inno di Mameli al PalaSerradimigni, tra pochissimo si comincia. 20.40 ARBITRI: Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Vicini e Giulio Pepponi. 20.38 Il roster della Dinamo Sassari: Bendzius, Bilan, Burnell, Chessa, Gandini, Gentile, Happ, Katic, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7-6 Piazzato di Brooks dalla media. 7-4 SCHIACCIATA di Burnell in contropiede, su assist di Spissu. 5-4 Ottimo movimento di Bilan dal post basso. 3-4 2/2 per l’ex Barcellona. Burnell manda in lunetta Delaney con il primo fallo della partita. 3-2 Penetrazione di Shields, 8’15” sul cronometro del primo quarto. 3-0 TRIPLA di Spissu per aprire il. PALLA A DUE! 20.43 I QUINTETTI,: Bendzius, Bilan, Burnell, Gentile, Spissu;: Brooks, Delaney, Micov, Shields, Tarczewski. 20.41 Inno di Mameli al PalaSerradimigni, tra pochissimo si comincia. 20.40 ARBITRI: Carmelo Lo Guzzo, Alessandro Vicini e Giulio Pepponi. 20.38 Il roster della: Bendzius, Bilan, Burnell, Chessa, Gandini, Gentile, Happ, Katic, ...

